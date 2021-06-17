Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eriksen'in kalp ritmi bozukluğu bu yöntem ile tedavi edilecek.

Eriksen, Danimarka'nın Findanliya ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçında aniden fenalaşıp yere yığılmıştı.

Oyuncu, sahadaki yoğun müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.