Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Eriksen'in kalbine pil takılacak
Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı Christian Eriksen'e kalp pili takılacak.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eriksen'in kalp ritmi bozukluğu bu yöntem ile tedavi edilecek.
Eriksen, Danimarka'nın Findanliya ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçında aniden fenalaşıp yere yığılmıştı.
Oyuncu, sahadaki yoğun müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: Euro2020
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