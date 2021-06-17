Sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarda başarının en büyük mimarlarından olan Sergen Yalçın’ın sözleşmesi sezon bitimiyle sona ermişti. Yönetim ve 48 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı.

Beşiktaş yönetimi, bir kez daha Sergen Yalçın'la bir araya gelecek. Bu buluşmada tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor.

İskelet kadronun hazır olmasını istiyor

Transferdeki yol haritasını da netleştirmek isteyen Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralının 8+6 olarak belirlenmesiyle yerli transferine yönelecek. Siyah beyazlılarda stoper, sağ bek, merkez orta saha, kanat forvet ve en az 2 santrfor transferinin yapılması bekleniyor.

Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili görüşlerini de belirtecek olan Sergen Yalçın, 5 Temmuz'da başlayacak kamp öncesinde iskelet kadronun hazır olmasını istiyor.