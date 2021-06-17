Nihat Kahveci'den İstanbul Havalimanı yolcularına sürpriz
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci kılık değiştirip İstanbul Havalimanı'nda yolcuların arasına karıştı, onlara futbolla ilgili sorular sordu. Havalimanındaki yarışmayı kazanan yolcu, İsviçre-Türkiye maçına 2 kişilik maç bileti kazandı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Nihat Kahveci ile birlikte yolculara sürpriz yarışma hazırladı.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eline bastonu aldı, kasket ve gözlük taktı. Kılık değiştirip İstanbul Havalimanı'nda yolcularının arasına karıştı.
Yolcular maç bileti için yarıştı
Kahveci, İstanbul Havalimanı terminalinde yolculara futbol ile alakalı bazı sorular yöneltti.
Etapları tamamlayan yarışmacılara 3 şut hakkı verildi. 3'te 3 yapan yolcunun şaşkınlığı da sevinci de ikiye katlandı.
Yarışmayı kazanan yolcu, bilet ve konaklama giderleri dahil 20 Haziran Pazar günü Bakü'de oynanacak İsviçre-Türkiye maçı için çift kişilik bilet kazandı.
Yarışma sonunda eski milli futbolcunun aksesuarlarını çıkarması üzerine karşısındaki kişinin Nihat Kahveci olduğunu anlayan yarışmacı, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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