Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını onaylaması ile birlikte sarı kırmızılılar yerli isimlere ağırlık verecek.

2021-2022 sezonunda 14 yabancı futbolcunun 8’i sahada olurken bu sayı kademeli olarak aşağıya inecek.

Galatasaray’ın mevcut kadrosunda 10 yabancı futbolcu bulunuyor. Kiradan dönen Diagne ve Sekidika ile birlikte toplam yabancı oyuncu sayısı 12’ye çıktı.

2 transfer yapıldı

Bu futbolculardan 5’inin sözleşmesi 2022, 4'ünün 2023, diğer 3 oyuncunun mukavelesi de 2024 yılında sona erecek.

Mevcut futbolcuların kontratlarının devam etmesi Galatasaray’ı transferde yerli oyunculara yöneltecek. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine kattı.

İç transferde de yerli oyuncu hamlesi devam ediyor. Ömer Bayram 2024, Emre Taşdemir ise 2023 yılına kadar Galatasaray forması giyecek. Sözleşmesi biten Emre Akbaba’nın da önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Marcao ve Muslera’nın sözleşmeleri de 2024 yılına kadar uzatılmıştı.