Türkiye Cimnastik Federasyonu, şampiyonanın 17-19 Kasım 2023'te Antalya'da düzenleneceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Daha önce Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Antalya'da aynı yıl Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da düzenlenecek."

Antalya'da 19-23 Nisan 2023'te Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da düzenlenecek.