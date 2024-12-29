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Savunma
AA 29.12.2024 11:26

Yerli kargo İHA ilk kez envanterde

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip döner kanat kargo insansız hava aracı (İHA) ZD300'ün ilk teslimatı yurt içindeki bir kullanıcıya yapıldı.

Yerli kargo İHA ilk kez envanterde

İHA üreticisi Zyrone Dynamics, farklı sınıflarda geliştirdiği çözümlerle yurt içinde ve dışındaki ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Bu faaliyetler kapsamında ilk kez 2023 yılındaki 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) sergilenen kargo İHA ZD300, geçen süre içerisinde göreve hazır hale getirildi ve ilk teslimatı yurt içinde gerçekleştirildi.

Kompakt tasarımıyla dikkati çeken ZD300, sınıfındaki en küçük araç olmasına rağmen 30 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu özellikleriyle, özellikle son kilometre teslimatlarında yeni bir standardı ortaya koyuyor.

ZD300, şehir içindeki trafik yoğunluğundan kırsal alanlardaki erişim zorluklarına kadar pek çok lojistik engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor. 15 kilometrelik menzili ve rakiplerine göre 4 kat daha geniş görev alanıyla hem şehir içinde hem de uzak bölgelerde etkili çözümler sunuyor. Aynı zamanda 3 kat daha hızlı seyir hızı ve 4 kat daha uzun görev süresiyle dikkati çekiyor.

Yerli kargo İHA ilk kez envanterde

Birçok görevi yerine getirebilecek

ZD300’ün sunduğu özellikler, lojistik hizmetlerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde de kullanılabileceğini gösteriyor. Araç, acil durumlarda tıbbi malzemelerin taşınmasından e-ticaret teslimatlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca sanayi tesisleri ve uzak çalışma sahalarına malzeme taşıma görevlerinde de etkili bir çözüm olmayı vaat ediyor.

ZD300, karbon fiber gövdesi sayesinde saatte 40 kilometre rüzgar hızına dayanabiliyor ve güçlü elektronik sistemleriyle güvenli bir uçuş sağlıyor. İleri uçuş modları, çarpışma önleme sistemi ve otonom navigasyon özellikleri, hem hassas hem de verimli teslimat imkanı sunuyor.

Lojistik sektöründeki bu yeni gelişme, şirketlerin operasyonlarını optimize etmeleri ve daha geniş kitlelere ulaşmaları için önemli bir fırsat veriyor.

Yeni hedef ihracat

Zyrone Dynamics kurucu ortağı Murat Kanber, "IDEF 2023’te ilk kez sergilediğimiz ZD300’ün 2024 yılında envantere kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, kargo İHA sektöründe dünyadaki ortaklarımızla iş birliği yaparak farklı pazarlara entegre olmayı hedefliyoruz. ZD300, yalnızca Türkiye’de değil, taşıdığı yük kapasitesi ve kendi sınıfındaki rakiplerine kıyasla daha yüksek menziliyle global lojistik operasyonlarında da fark yaratıyor." dedi.

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