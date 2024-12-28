Yeni Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor

Best Grup bünyesinde 2015 sonrası meskun mahal operasyonları sonrasında gündeme gelen AŞKAR, sivillerin yaşadığı bu alanlardaki çatışma ve operasyonlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirildi.

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, en önemli özelliklerinden birini sahadaki güvenlik güçleriyle sürekli iletişim halinde olmalarının oluşturduğunu vurgulayarak, bu sayede güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini söyledi.

Bu ihtiyaçlara göre ürünlerini geliştirdiklerini dile getiren Buğday, "Dolayısıyla AŞKAR Meskun Mahal Aracı ailemizin tüm gelişiminde bu geri bildirimler temel belirleyici oldu. Geliştirme süreçlerimizin her aşamasında saha tecrübesi olan uzmanlardan geri bildirimler aldık. Bu bildirimlere göre araçlarımızda revizyonlar yaptık. Bu revizyonlar neticesinde 3 tip aracımız ortaya çıktı. AŞKAR - I Pick-up, AŞKAR - I SUV ve AŞKAR - II SUV tipi araçlarımızın tüm tasarım ve prototip süreçleri tamamlanmış oldu." dedi.

Dar sokaklarda yüksek koruma

Yapılan çalışmalarda gelecek 5 yıl boyunca dünyadaki yıllık zırhlı araç ihtiyacının 30-40 milyar dolar arası olmasının beklendiğine işaret eden Buğday, Türk savunma sanayisinin son dönemde elde ettiği çok önemli başarıların bir parçası olarak saygın zırhlı araç üreticisi firmaların bu pazarın önemli oyuncuları haline geldiğini belirtti. Bu firmaların bölgenin ve dünyanın en önemli projelerinde çok büyük tedarikler gerçekleştirdiğine ve gerçekleştirmeye devam ettiğine değinen Buğday, bu ekosistemin bir parçası olarak bu durumun kendilerini hem mutlu hem de motive ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte firmalarını ve ürünlerini farklı kılacak çalışmalarının da bir yandan devam ettiğini anlatan Buğday, geliştirdikleri aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"AŞKAR ailesi, bu çalışmalarımızın sonucu olarak ortaya çıktı. AŞKAR'ın en önemli özelliği, sahanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bu araçlar, ölçüleri ve manevra kabiliyeti sayesinde dar sokaklarda rahatlıkla hareket edebilir. BR6 ya da BR7 balistik koruma seviyesi ve patlayıcılara karşı koruma sağlayan tabanı sayesinde tam balistik yeterlilik sunar. Geliştirilmiş fren ve süspansiyon sistemleri ile her şartta görev yapabilir. Sahip olduğu görüntüleme, aydınlatma, siren-anons gibi sistemleriyle görev ifasında önemli rol oynayabilecek durumdadır. Modeline göre 120 kilometrenin üzerinde hızlara ve 700 kilometreye yakın menzillere ulaşabilir. 90 santimetre yükseklikteki sudan rahatlıkla geçer, yüzde 30 eğimde ileri ve geri tırmanma, yüzde 40 yan eğim, 40 santimetre dik engel tırmanma gibi koşulları rahatlıkla sağlar. Run-flat lastikler ile zorlu koşullarda harekete devam eder. Yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleriyle ani durumlara karşı önlemlere sahiptir. Şu anda 5 ve 7 kişilik modellerimiz mevcut olup tasarım değişiklikleriyle bu sayı artırılabilir.

Bunlarla birlikte AŞKAR'ın bir diğer önemli özelliği de herhangi bir ülkenin uygulayacağı ihracat kısıtlarından bağımsız olacak şekilde geliştirilmiş olmasıdır. Aracın tasarımı tamamen bize ait olup kullanılan yurt dışı kaynaklı parçaların tamamı, herhangi bir yerden tedarik edilebilecek ticari otomotiv bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu da satış sonrası hizmetlerin devamı ve maliyetleri açısından da çok büyük önem arz etmektedir."

Caydırıcı ateş gücüyle farklı görevler yapacak

Caner Buğday, AŞKAR'ın, Sarsılmaz ile ortaklıkları olan Best Savunma'nın ürettiği 7,62 mm, 12,7 mm ve bomba atar taşıyan uzaktan komutalı silah sistemleriyle (UKSS) donatılabildiğini, böylelikle sahada çok önemli bir ateş gücüne de sahip olduğunu söyledi. Buğday, tüm bu özelliklerin yanı sıra araç ve silah sistemlerinin yine kendi bünyelerinde uzaktan kumandalı hale getirilebildiğini belirtti.

Buğday, "Bütüncül olarak bakıldığında sahadaki tecrübelerden yola çıkarak tasarlanmış ve terzi işi çözümlerle üretilmiş meskun mahal koşullarına tam uyumlu yerli bir araçtan bahsetmiş olduk." diye konuştu.

Araç ailesine yönelik ilk sözleşmeyi 1 yıl kadar önce AŞKAR II için imzaladıklarını bildiren Buğday, ihracata ilişkin şunları kaydetti:

"Araçlarımız ve UKSS'lerimizin tüm testlerden başarıyla geçmesiyle ilk AŞKAR ihracatımız yapıldı. Ülke ismi ve tam adeti veremiyorum ancak bizim için dosttan öte bir ülkede 20'den fazla aracımız 2025 ortasına kadar hizmette olacak diyebilirim.

AŞKAR II'nin bu SUV versiyonu, ilgili ülkenin güvenlik güçlerinin isteklerine göre tasarlandı. Bu süreçte hem ilgili ülkenin güvenlik güçleri hem de bizim arkadaşlarımız büyük özveriyle süreci yürüttü. Çok zor çevre koşullarında birden fazla görevi ifa edebilecek bir nihai tasarıma ulaştık.

Bu tasarımda AŞKAR'ın standart balistik ve muharebe özelliklerinin yanı sıra bir kısmında 6 metrelik mastlar ile yüksek mesafeden gözetleme yapabilecek kendi geliştirdiğimiz gündüz ve gece gözetleme sistemleri, bir kısmında SAR 762 (7,62 mm), SAR 127 (12,7 mm) ve bomba atar gibi silahlara uygun Best Savunma UKSS'leri var. Tam teçhizatlı 6+1 personel rahatlıkla taşınabilecek. Böylelikle sınır güvenliği ve meskun mahal görevlerinde başarıyla hizmet edecek araçlar ortaya çıkmış oldu."

Yeni tasarımlar yolda

Bundan sonraki hedeflerine de değinen Buğday, son dönemde tüm dünyada yaşanan tecrübelerin meskun mahal koşullarında başarılı olmadan herhangi bir silahlı mücadelenin tam olarak nihayete erdirilemeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Bununla birlikte özellikle asimetrik savaş koşullarında çok maliyetli, büyük ve ağır araçların karşısında çok düşük maliyetli, çok daha küçük ve hafif araçların başarılı olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Buğday, şehir içi güvenlik operasyonlarında da kullanılacak araçların öneminin her gün arttığını ifade etti. Buğday, ayrıca pandemi sonrasında kritik ürünlerdeki yerlilik oranının öneminin ortaya çıktığını, devletlerin özellikle savunma sanayisinde ambargolar yüzünden bağımsız ürünlerin arayışına gittiklerini söyledi.

Tüm bu nedenlerle AŞKAR ailesine zaten olan ilginin gelecek aylarda hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da artacağını öngördüklerine işaret eden Caner Buğday, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel hedefimiz, AŞKAR ailesini yurt içinde ve dışında daha çok kurumun envanterine dahil etmek olacak. Bu hedefe doğru giderken Best Grup'un temel kaidesi olan 'sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme' faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem platform hem de faydalı yükler açısından yeni tasarımlar ve yeni üretim yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Yurt içinde ve dışındaki üreticileri tarayıp kısıtlamalardan bağımsızlık esasına göre hangi yeni kabiliyetleri katabiliriz, araştırıyoruz.

Her ürünümüz için olduğu gibi ilk hedefimiz, AŞKAR'ı Türk güvenlik güçlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunmak ve verdikleri mücadeleye katkıda bulunmak. Daha sonra da dost ve müttefik ülkelerde özellikle ticari SUV'a yakın olan bu ölçülerde, yüksek hareket kabiliyetine sahip, saha koşullarına dayanıklı ve kullanıcı dostu bir araç arandığında AŞKAR'ın ilk akla gelen araç olmasını hedefliyoruz.