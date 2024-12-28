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Savunma
AA 28.12.2024 14:18

Bayraktar KEMANKEŞ 1'den başarılı atış testi

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1 ile başarılı atış testi gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

KEMANKEŞ 1, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi. KEMANKEŞ 1, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olan KEMANKEŞ 1, gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

KEMANKEŞ 1, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platform ile sağlıyor. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılıyor.

Mini akıllı seyir füzesi 100 kilometre haberleşme menziline, 150 kilometre operasyonel menzile, 40 kilogram azami kalkış ağırlığına, 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. 

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