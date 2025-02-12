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Savunma
AA 12.02.2025 14:44

Türk kıyılarının "yerli muhafızları" göreve başladı

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen özgün ve yerli tasarım kontrol botları görev yapmaya başladı.

Türk kıyılarının "yerli muhafızları" göreve başladı

Savunma Sanayi Başkanlığı ile 18 Şubat 2019'da imzalanan sözleşmeyle Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen sahil güvenlik botu üretimi projesinde son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında üretilmesi planlanan 188 bottan 170'den fazlası tamamlanarak teslim edildi. Birkaç ay içinde son sevkiyatların teslim edilmesiyle proje tamamlanmış olacak.

İki iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infüzyon teknolojisiyle üretilen botlar, denizlerde düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve güvenlik operasyonlarında kullanılacak.

Türk kıyılarının "yerli muhafızları" göreve başladı

12 metre boyundaki ARES 35 FPB (Fast Patrol Boat-Süratli Devriye Botu) azami 35 knot sürat ve 160 deniz mili menzile sahip. Türk Loydu norm ve kurallarına göre inşa edilen botlar, Türkiye'nin tüm kıyılarında faaliyet gösteriyor.

"Gemi inşa tarihinde en yüksek hacimli seri üretimini gerçekleştirdik"

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, kontrol botu projesine, ilk etapta Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 bot tedarik edilmesi ile başladıklarını, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı için de ek siparişlerle sayının 188'e çıktığını söyledi.

Gemi inşa tarihinde en yüksek hacimli seri üretim projesini gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivanlı, başlangıçta her iki ayda 6, son aşamalarda ise 8 botu teslim ettiklerini ve bunun da önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Türk kıyılarının "yerli muhafızları" göreve başladı

Herhangi bir gecikme yaşamadan botları teslim ettiklerini vurgulayan Pehlivanlı, son üretimin devam ettiğini ve bunu da birkaç ay içinde son kullanıcıya ulaştıracaklarını bildirdi.

Pehlivanlı, özverili çalışma, iyi planlama, materyal akışının düzgün işlemesi ile projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Botların son kullanıcıların taleplerine göre tasarlandığını aktaran Pehlivanlı, "Botlar 12 metre boyunda, içerisindeki sistemler normal bir 12 metrelik tekneye göre çok daha fazla. Seyir sistemleri, navigasyon, platform yönetimi, sensörleri, yazılımla entegreli oldukça iyi donatılmış durumda. İşlettiğimiz kurgu son kullanıcının bizden talep ettiklerinin tamamına karşılık verir nitelikte." diye konuştu.

Pehlivanlı, 170'den fazla botun teslim edildiğini dile getirerek, "Botlarımız her yerde, neredeyse sahildeki her ilçemizde bir botumuz var, Marmara'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de her yerde botlarımızı görebilirsiniz. Biz de bu bölgelere gittiğimizde botlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz." dedi.

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