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Savunma
AA 06.02.2025 16:45

Türk savunma sanayiinden Umman çıkarması

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, stratejik anlaşmalara imza atmak amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulundu.

Türk savunma sanayiinden Umman çıkarması

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün'ün liderliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile bir araya gelindi. Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile potansiyel işbirliği konuları ele alındı.

Program kapsamında aynı zamanda ASELSAN Umman ofisinin açılışı yapıldı.

ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı
ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetiyle geçen aylarda Türkiye'ye ziyarette bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın ziyaretinin ardından, Türk savunma sanayii olarak Umman otoriteleriyle potansiyel işbirliği konularını görüşmek üzere Maskat'ta olduklarını duyurdu.

"Bu anlaşmaların, bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz"

Ziyaret programı kapsamında dün Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştüklerini aktaran Görgün, "Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile toplantı gerçekleştirilerek potansiyel işbirliği konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, programları kapsamında ASELSAN Umman ofisinin açılışını da sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarımız savunma sistemlerimizin satışına yönelik önemli sözleşmeler imzaladılar. Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayii alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Umman'ın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz."

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