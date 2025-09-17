TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festival kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenirken, TEKNOFEST İstanbul'da ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin unsurlarından KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR sergileniyor.

Sergilenen unsurların yanı sıra Çelik Kubbe'ye özel olarak oluşturulan deneyim alanı da festivalde yerini aldı. Ziyaretçiler deneyim alanı sayesinde Çelik Kubbe'nin çalışma prensibini görebiliyor.

İleri görüntüleme teknolojileriyle oluşturulan alanda, Çelik Kubbe unsurlarının tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere animasyon film teknolojisiyle sunuluyor.

"Deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüm ve hayranlıkla izledim"

Çelik Kubbe deneyim alanı ziyaretçilerinden Soner Özcan, yaptığı açıklamada, deneyim alanında sistemin çeşitli unsurlarını gördüğünü ve hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah, emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi.

Çelik Kubbe ile gurur duyduğunu dile getiren Özcan, sistemin Türkiye'nin güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Özcan, TEKNOFEST'e daha önce de katıldığını aktararak, zamanla prototip olan ürünlerin seri üretime girdiğini, bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Salim Koca da Çelik Kubbe deneyim alanında sistemin tehdit füzeleri nasıl vurduğunu gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi. Çelik Kubbe'nin Türkiye için gurur verici olduğunu ifade eden Koca, sistemin ülkenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.