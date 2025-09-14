Açık 26.4ºC Ankara
Savunma
AA 14.09.2025 12:12

SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet

Türk savunma sanayiindeki insansız sistemlere yönelik kabiliyetleri deniz platformlarıyla buluşturan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), atış testlerini başarıyla tamamladı.

SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet

HAVELSAN ve YONCA Teknik Tersanesi iş birliği ile geliştirilen SANCAR SİDA, ADVENT ROTA’ya entegre edilen 12,7 milimetre Stabilize Silah Sistemi ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) üzerinden fiili atışlarını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen fiili atış testlerinde, SANCAR SİDA hedefleri yüksek isabetle vurmayı başardı.

SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla ADVENT'e tam entegre edilen ilk ve tek SİDA olma özelliğini kazandı.

SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet

HAVELSAN'ın ağ destekli harekat yeteneği ile insansız otonom sistemlerdeki yetkinliklerinin SANCAR SİDA'da başarılı şekilde birleştirmesiyle geleceğin harekat ortamına yönelik çalışmalarda da kritik bir eşik aşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT SYS ürün ailesinin insansız araçlar için geliştirilen versiyonu olan ADVENT ROTA ilk kez bir insansız sistemde kullanıma alındı.

Böylece, SANCAR SİDA'nın ADVENT SYS entegre edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki diğer platformlar ile tam entegre olması sağlandı.

SANCAR SİDA, ağ-merkezli harekat kabiliyeti ve otonom komuta altyapısı sayesinde geleceğin deniz muharebelerinin merkezinde yer alacak.

SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet

SANCAR, daha büyük hedefler ve yeniliklere kapı açıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yürütülen çalışmalar sonunda proje tasarım, geliştirme ve test süreçleri boyunca yoğun emek ve uğraşlarla benzerlerinden ayrışan ve birçok ilki içinde barındıran çok değerli bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet

İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'nin ilk üyesi SANCAR SİDA'nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına hazırlandığını vurgulayan Nacar, "İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailemizin bundan sonraki süreçte daha da genişlemesi için ciddi faaliyetler yürütmekteyiz. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarda insansız deniz aracı konusunda sektöre yön verecek ürünlerimiz ve çözümlerimizle daha büyük hedefleri ve yenilikleri gerçekleştireceğiz." dedi.

