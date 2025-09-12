Sahada mutlak üstünlük: Modernize KORAL artık daha güçlü

Elektronik harpte çıtayı yükselten ASELSAN, operasyon sahasında değerini kanıtlayan KORAL Sistemi'ni modernize ederek güncel tehdit ortamında daha güçlü hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yıllardır önemli başarılara imza atan stratejik elektronik harp sisteminde, kapsamlı modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Sistemin kritik altyapıları, ASELSAN’ın yeni nesil alt sistemleriyle geliştirilerek ordunun kullanımına sunuldu.

Geleceğin harp senaryolarına hazır

Modern harp artık yalnızca fiziki unsurlarla değil, görünmeyen sinyaller ve elektromanyetik dalgalar üzerinden şekilleniyor. Hedef tespitinden haberleşmeye, radar algılamadan uydu navigasyonuna kadar birçok kritik alan, elektromanyetik spektrumun kontrolüne bağlı duruma geliyor. Gelişen tehditler, yalnızca tespit edilmekten kaçınan değil, aynı zamanda hızlı uyum sağlayan, karmaşık ve çok yönlü sistemlerle kendini gösteriyor.

Bu yeni ortamda üstünlük, yüksek çıkış gücü, gelişmiş anten teknolojileri ve çoklu hedeflere aynı anda müdahale kapasitesi gibi niteliklerle ölçülüyor. ASELSAN’ın harp sahasının yeni ihtiyaçlarına göre modernize ettiği KORAL, geniş frekans aralığında etkili karıştırma ve aldatma yetenekleri sayesinde görünmeyen cephede stratejik avantaj sağlıyor. Adaptif yapısı ve gelişmiş elektronik destek/taarruz kabiliyetleri, KORAL’ı yalnızca mevcut tehditlere karşı değil, geleceğin harp senaryolarına karşı da hazır hâle getiriyor.

ASELSAN KORAL yüksek çıkış gücü, aktif elektronik hüzme tarama sağlayan faz dizili anten yapısı ve modern teknolojisi ile modern harp sahasında büyük bir stratejik avantaj sunuyor. Kara konuşlu elektronik harp sistemi aynı zamanda çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneğine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

ÇELİKKUBBE'nin temel bileşenlerinden

ÇELİKKUBBE Çok Katmanlı Hava Savunma Sisteminin temel bileşenlerinden biri olan KORAL, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) görevlerinde benzersiz bir etkinlik sunarak harp sahasını kusursuz hassasiyet ve üstün güçle kontrol altına alıyor.

Görünmeyen cephede radarları etkisiz hâle getiren, dost kuvvetleri koruyan ve bilgi üstünlüğü sağlayan KORAL Uzaktan ED/ET Sistemi, yeni yetenekleri ile Türkiye’nin hava savunma gücünü ve elektronik harp alanındaki başarısını bir üst seviyeye taşımak için her zaman olduğu gibi göreve hazır.