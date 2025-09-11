Az Bulutlu 25ºC Ankara
Savunma
AA 11.09.2025 13:23

Denizaltılar için Türkiye'nin taşınabilir en güçlü şarj sistemleri üretildi

Denizaltıların göreve çıkmadan önce kıyıda bataryalarının şarj edilmesini sağlamak için Türkiye'de taşınabilir özellikte en yüksek güçte şarj ve güç besleme sistemleri üretilerek Deniz Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, denizaltıların sahilden beslenmesine yönelik ASPOWER tarafından yürütülen projede üretilen sistemler kullanıcıya teslim edildi.

Proje kapsamında, Sahil Besleme Sistemi'ni oluşturan Türkiye'de taşınabilir özellikte en yüksek güçte şarj ve güç besleme sistemlerinin özgün tasarımları ASPOWER tarafından yapıldı ve yerli iş ortaklarınca üretildi.

Güç elektroniği alanında yürütülen çalışmalarla denizaltıların Sahil Besleme Sistemi ihtiyaçları yerli çözümlerle karşılandı.

Proje ile geçmişte yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine Türk mühendislerinin geliştirdiği operasyonel kullanım konseptinde üstünlükler kazandıracak yenilikçi teknolojiler devreye alındı. Üretilen sistemlerin taşınabilir olması, elektrik alt yapısı bulunmayan alanlar için enerjisini kendisi üretebilecek şekilde jeneratör setleri ile oluşturulması ciddi bir kullanım avantajı sağlıyor.

"Yüzde 94 yerlilik oranına sahip"

ASPOWER Genel Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, güç elektroniği alanında çok yüksek güçlerde elektrikli şarj sistemleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli itki sistemleri, motor sürücüleri, kesintisiz güç kaynakları, çeşitli tipte eviriciler ve yazılım tabanlı video teknolojileri ve özel yapay zeka destekli yazılım çözümleri ürettiklerini söyledi.

Bu alanlarda yenilikçi teknolojilere dayalı, tasarım ve donanımları kendilerine ait elektronik kart, yazılım dahil yüzde 94 yerlilik oranına sahip ürünler ürettiklerini vurgulayan Demir, "İstanbul'daki fabrikamızda üretilen sistemler, denizaltıların kıyıdayken güç sistemlerini de besleyebilmektedir. Sahil Besleme Sistemi tüm farklı denizaltı tiplerine uygun olarak geliştirilmiştir. Savunma Sanayii Başkanlığımız liderliğindeki bu projemiz kapsamında, Denizaltı Sahil Besleme Sistemleri'ni tamamen proje gereksinimlerine uygun geliştirip, üreterek Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşamaktayız." diye konuştu.

