Korkut'un yeni modeli dronları akıllı mühimmatla yok edecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın fuardaki varlığı ve Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut 100/25 hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DSEI'ye 1999'dan bu yana düzenli şekilde katıldıklarını anlatan Akyol, fuarda son kullanıcı ile paydaşların buluştuğunu, ayrıca yeni ürünlerin sergilendiğini belirtti.

ASELSAN'ın fuarda 100'den fazla ürününü tanıttığını vurgulayan Akyol, "Bunların çoğu, sahada oyun değiştirici ürünler. Dünyanın değişik coğrafyalarından uluslararası birçok paydaşımızla anlaşmalar imzaladık, imzalıyoruz. Yeni görüşmeler ve yeni işbirliklerinin kapılarını araladık. ASELSAN ve Türk savunma sanayisi adına faydalı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

"FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek"

"Türkiye'nin çelik kubbesini adım adım örmenin gayreti içindeyiz." diyen Akyol, 27 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye ait 47 unsurun teslimatını yaptıklarını hatırlattı.

Akyol, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin temelinin de bu kapsamda atıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada Korkut 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık. Özellikle, Rusya-Ukrayna savaşı ve coğrafyadaki diğer gerilimlerde FPV dronlar, kablolu dronlar ve kamikaze dronlar yaygın şekilde tehdit olmaya başladılar.

Bunları mevcut Korkut (Korkut 100/35S) ile imha etmeyi başarabiliyoruz. Daha küçükleri için daha yetenekli, daha hızlı reaksiyon veren ve daha maliyet etkin ürün arayışları vardı. Kendi ordumuzdan da aldığımız geri bildirimlerle yeni ürünü çıkardık. (Korkut 100/25) Daha maliyet etkin, daha çevik ve özellikle de FPV dron ve kablolu dronları akıllı mühimmatıyla imha edebilen bir yetenek."

"25 milimetre akıllı mühimmatı ASELSAN mühendisleri geliştirdi"

Korkut 100/25'in merkezinde yapay zeka destekli bir atış kontrol sistemi bulduğuna dikkati çeken Akyol, "25 milimetre akıllı mühimmatı da ASELSAN mühendisleri geliştirdiler. (Korkut 100/25) Havada yüzlerce parçaya ayrılan, nerede patlayacağını önceden bilen, lazerle konumu bulan, radarla takip eden, konumunu tespit ettikten sonra atış yaptığında önünde bir bulut oluşturarak hedefi imha eden ve bunu mobil şekilde, lastik tekerlekli vasıta üzerinde yapabilen bir sistem." diye konuştu.

Akyol, özellikle dron tehdidinin yaygınlığına dikkati çekerek Korkut sisteminin dünyadaki kullanıcıların da ilgisini gördüğüne işaret etti.

ÇELİKKUBBE'ye yeni bir unsur kazandırdıklarını dile getiren Akyol, ÇELİKKUBBE'nin unsurlarını daha çok üretme gayreti yanında yeni unsurlarla çeşitlendirme çabalarının da süreceğini söyledi.

Korkut'un 35 milimetrelik mühimmat kullanan versiyonunun dünyada muadillerinin olduğunu ancak yeni versiyonunun dünyada tek olduğunu kaydeden Akyol, Korkut 100/25 üzerinde gelişmiş radarlar, ASELSAN'ın tasarladığı optik sistemler ve hassas konumlama yapmak için çalışan lazer mesafe ölçerler bulunduğunu belirtti.