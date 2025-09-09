Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
Savunma
09.09.2025

ASELSAN'ın "dron avcısı" Londra’da ilk kez vitrine çıktı

ASELSAN, yakın hava savunma sistemleri arasında yenilikçi çözümü KORKUT 100/25’i Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) kapsamında Londra’da ilk kez uluslararası sahnede tanıttı.

ASELSAN'ın "dron avcısı" Londra'da ilk kez vitrine çıktı

ASELSAN, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025), yenilikçi çözümlerini tanıttı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuara ilişkin paylaşımında, "Yakın hava savunmada yenilikçi çözümümüz KORKUT 100/25, Londra'daki DSEI fuarında ilk defa uluslararası sahnede. ÇELİKKUBBE için yeni sistemler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

KORKUT 100/25, fuarda Nurol Makina tarafından üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç EJDER YALÇIN 4x4 üzerinde sergilendi.

KORKUT 100/25, mini-mikro dron tehditlerini etkisiz hale getirebilen özgün bir tasarıma sahip bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sabit üs ve tesisler dışında hareketli birliklerin savunmasında da kullanılabilecek

Sistem, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebiliyor ve kırsal ortamlardaki mini-mikro dron tehditlerini de etkisiz hale getiriyor. KORKUT 100/25, ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mm ATOM Akıllı Mühimmat ile harici sensörlerden bilgi alarak dron tehditlerine karşı işlevsel ve fiziksel imha gerçekleştiriyor.

Uzaktan komuta, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip, yüksek atış hassasiyetine sahip gelişmiş otomatik balistik hesaplama gibi donanım ve yeteneklere sahip olan KORKUT 25, modern muharebe ortamındaki ihtiyaçlara uygun tasarlandı.

Entegre edildiği EJDER YALÇIN'ın yüksek koruma seviyesi, üstün arazi kabiliyeti ve taşıma kapasitesi sayesinde KORKUT 100/25, sahada daha esnek ve hareketli bir çözüm haline geliyor. Böylece sistem, sadece sabit üs ve tesislerin korunmasında değil, hareketli birliklerin hava savunmasında da kullanılabilecek bir yapıya kavuşuyor.

Güvenlik güçlerinin yakın hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak sistem, muharebe ortamındaki güncel tehditlere güçlü bir yanıt oluşturduğu için yüksek ihracat potansiyeli taşıyor.

KORKUT 100/25, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'ye de katkı sağlayacak.

ASELSAN
