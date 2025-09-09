Türk savunma sanayiinin yeni sahnesi: Deniz havacılık

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan TEKNOFEST Mavi Vatan ile bir husus daha da belirgin hale gelmeye başladı: Türkiye, yakın gelecekte özellikle deniz ve hava unsurlarını çok daha sık kullanacağı yeni bir döneme hazırlanıyor.

Elbette bu noktada TCG Anadolu ve üzerinde taşıyacağı insanlı/insansız hava platformları akla gelen ilk yenilik oluyor ancak tek örnek bu değil. Milli Uçak Gemisi, çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip yeni model insansız hava araçları ve ülkemizin kendi imkanlarıyla ürettiği yerli/milli helikopterleri de eklediğimizde deniz havacılık açısından yakın gelecek için son derece güçlü bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

[Donanma'nın yeni dönemindeki en kritik unsurlardan biri de TCG Anadolu- TB-3 birlikteliği olacak.]

TB-3, KIZILELMA, ANKA ve diğerleri…

Dünyada kısa pistli bir gemiye iniş-kalkış yapabilen ilk insansız hava aracı Bayraktar TB-3 yeni dönemin başrol oyuncularından biri olacak. Ama belki de asıl süreç TUSAŞ imzalı ANKA-3 ile Bayraktar tarafından üretilen KIZILELMA’nın da Milli Uçak Gemisi’ne entegre edilmesiyle başlayacak.

Bu noktada KIZILELMA için ayrı bir parantez açalım ve Selçuk Bayraktar’ın “KIZILELMA da TCG Anadolu’ya inip kalkabilecek.” cümlesini hatırlatalım.

Yeni dönemde insansız sistemler başrolde olacak gibi görünse de helikopterler için de Ankara’nın farklı hamleleri olacak. Bu kapsamda TUSAŞ’a verilen 57 adet GÖKBEY siparişini de atlamamak gerek. Bu siparişlerin bir kısmı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine verilecek.

Tüm bunları alt alta eklediğimizde yakın gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri’nin elinde hatırı sayılır bir hava gücü olacak.

[Türkiye, deniz havacılık alanında bölgenin en önde gelen ülkelerinden biri. Foto: AA]

“Bu bir irade gösterimi ve çok değerli”

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan yukarı temel hatlarıyla anlattığımız süreci bir nevi ‘işaret fişeği’ olarak yorumluyor.

Türkiye’nin aslında uzun yıllardır deniz havacılık alanında önemli işlere imza attığını ve bölgede bu gücü en iyi kullanan ülkelerden biri olduğunu hatırlatıyor.

Son yıllarda Deniz Kuvvetleri’nin çok daha geniş bir alanda faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyor Erkan ve haliyle özellikle döner kanatlı platformlarımızın sayısının bize artık az geldiğine işaret ediyor.

Gerek deniz karakol uçakları gerek insanlı ve insansız helikopter sayısını artırmamız gerektiğinin altını çiziyor Erkan ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bilindiği üzere gemi sayımız da giderek artıyor. Bunlarla kullanacağımız hava platformları için de hızla ilerlemek şart. Belli ki Ankara bu konuda bir yol haritasına sahip. Umarım yakın zamanda deniz platformları için kullanacağımız hava unsurlarımızın sayısı giderek artar.

Yakın gelecekte deniz hava unsurlarımızı gerek Mavi Vatan’ın dört bir yanında gerek ihtiyaç duyulan diğer noktalarda daha sık göreceğimizi düşünüyorum. Elbette tüm bu süreç için madalyonun bir de ekonomi yüzü olduğunu ve bu tür işlerin ciddi bütçeler gerektirdiğini de unutmayalım.”