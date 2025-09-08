Güvenlik güçlerine hizmet verecek "milli göz" envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk savunma sanayii bünyesinde güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu platform ve ekipmanların en yüksek yerlilikle temin edilmesine yönelik çabalar kapsamında geliştirilen çözümlerden biri daha göreve başladı.

Elektro-optik görüş ve sınır güvenliği, askeri araç elektroniği, döner kanatlı silahlı/silahsız dron sistemleri, ekran sistem çözümlemeleri tasarlayıp üreten ASISGUARD, bu çabalar kapsamında envantere giren ürünlerine bir yenisini ekledi. Yerli ve milli olarak tasarlanan ve üretilen AGGÖZ Gimbal 275, sahada gerçekleştirilen kapsamlı testleri başarıyla tamamlayarak resmen envantere girdi.

Uzun soluklu AR-GE çalışmalarının ürünü olan sistem, sahip olduğu gelişmiş elektro-optik yetenekleriyle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırıyor. Sahada "milli göz" olarak anılan AGGÖZ Gimbal 275, hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak görev yapacak ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık vizyonuna stratejik katkı sağlayacak.

Hareketli ve sabit platformlara entegre edilebilen gelişmiş elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi AGGÖZ Gimbal 275, zorlu saha koşullarında yüksek performans sunmak üzere geliştirildi.

AGGÖZ, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ile uzun menzilli keşif ve gözetleme, soğutmalı termal kamera ile gece ve olumsuz hava şartlarında kesintisiz görüntüleme yapabiliyor. Sistem, lazer mesafe ölçer ve otomatik hedef takip kabiliyetlerine sahip bulunuyor.

Gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde titreşimden bağımsız net görüntü sağlayan AGGÖZ, düşük ağırlık ve yüksek dayanıklılık ile farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor.

"Muharebe ortamında görmek hayati önemde"

ASISGUARD Genel Müdürü Barış Düzgün, yaptığı açıklamada, bugüne kadar bir kısmı Türkiye'de ilk olan, milli ve yerli kritik çözümler geliştirip bunları güvenlik güçlerinin kullanımına sunduklarını, bazılarıyla da ihracat başarıları yakaladıklarını söyledi.

Muharebe sahasındaki güncel ihtiyaçları dikkate alarak sahip oldukları kabiliyetlerle yeni çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Bugünün muharebe ortamında gözetleme ve görmek hayati önemde. Gerek taarruz faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, gerekse olası tehditleri en uzak, erken ve doğru şekilde tespit edebilmek için yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ihtiyaç bulunuyor. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak görev yapabilecek bir çözüm üzerinde durduk ve ortaya AGGÖZ Gimbal 275 çıktı. AGGÖZ'ü öncelikle kendi çalışmalarımızla olgunlaştırdık, son olarak güvenlik güçlerimizin saha testinin ardından envantere girdi. AGGÖZ, güvenlik güçlerimize sınır güvenliği, terörle mücadele ve keşif-gözetleme görevlerinde kritik avantajlar sunacak. AGGÖZ, sahip olduğu üstün teknolojisiyle yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Ancak bununla da yetinmeyip sistemlerimizin performansını daha yukarılara çıkarmaya, yeni platformlar geliştirmeye devam edeceğiz."