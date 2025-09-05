Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 05.09.2025 04:27

Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı

Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace, İtalya'nın mali polisi Guardia di Finanza ile bir adet P.180 Avanti EVO uçağı alımı için yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme, başlangıç lojistik desteğini, ek uçaklar ve/veya tedarikler için opsiyonları da kapsıyor. Yeni uçak, halihazırda 2 adet P.180 Avanti II bulunan mevcut filoyu güçlendirerek taktiksel nakliye kabiliyetlerini ve operasyonel hazırlığı artıracak.

Guardia di Finanza için tedarik edilecek P.180 Avanti EVO, ikonik modelin son teknolojiyle geliştirilmiş versiyonunu temsil ediyor. Daha sessiz ve çevreye duyarlı olmasının yanı sıra geliştirilmiş görev sistemleri, kargo ve medikal tahliye operasyonları için genişletilmiş bir kapı ve menzil ile görev esnekliğini artıran ek yakıt tankıyla donatıldı.

P.180 Avanti EVO, yüksek hız, kısa pist performansı ve artırılmış menzil kabiliyetiyle öne çıkıyor. Guardia di Finanza, bu sayede kaçakçılıkla mücadele, mali denetim ve sınır güvenliği operasyonlarında daha etkin olacak. Uçağın taktiksel nakliye kapasitesi, hem personel hem de kritik ekipmanların hızlı intikaline imkan verecek.

Yeni eklenen yakıt tankı ile menzili genişletilen Avanti EVO, uzun süreli devriye ve gözetim görevleri için kullanılabilecek. Bu özellik, özellikle Akdeniz'deki yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda kuruma stratejik avantaj sağlayacak.

Genişletilmiş kapı tasarımı, tıbbi tahliye görevlerinde sedye ve sağlık ekipmanlarının kolayca taşınmasına imkan tanıyor. Böylece Guardia di Finanza, yalnızca mali ve güvenlik operasyonlarında değil, acil durum ve insani görevlerde de kapasitesini artıracak.

Sessizliği ve çevre dostu motor teknolojisiyle öne çıkan Avanti EVO, özellikle şehir merkezlerine yakın bölgelerde görev yapmaya uygun bulunuyor. Bu alım, Guardia di Finanza'nın filosunu yalnızca sayısal olarak değil, teknolojik ve çevresel standartlar bakımından da güçlendirecek.

Anlaşma, Piaggio Aerospace'in yakın zamanda Baykar tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşti. Bu gelişme, hem Piaggio'nun yeniden canlanmasına hem de Baykar'ın Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak.

ETİKETLER
Baykar Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:19
ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil arttı
00:35
Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye son 3 haftadır düzenlediği saldırılarda 1100 Filistinli öldü
00:13
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız
00:02
İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı
23:26
Polonya Başbakanı: Savaş sonrası dahil Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
22:54
DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ