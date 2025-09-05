Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme, başlangıç lojistik desteğini, ek uçaklar ve/veya tedarikler için opsiyonları da kapsıyor. Yeni uçak, halihazırda 2 adet P.180 Avanti II bulunan mevcut filoyu güçlendirerek taktiksel nakliye kabiliyetlerini ve operasyonel hazırlığı artıracak.

Guardia di Finanza için tedarik edilecek P.180 Avanti EVO, ikonik modelin son teknolojiyle geliştirilmiş versiyonunu temsil ediyor. Daha sessiz ve çevreye duyarlı olmasının yanı sıra geliştirilmiş görev sistemleri, kargo ve medikal tahliye operasyonları için genişletilmiş bir kapı ve menzil ile görev esnekliğini artıran ek yakıt tankıyla donatıldı.

P.180 Avanti EVO, yüksek hız, kısa pist performansı ve artırılmış menzil kabiliyetiyle öne çıkıyor. Guardia di Finanza, bu sayede kaçakçılıkla mücadele, mali denetim ve sınır güvenliği operasyonlarında daha etkin olacak. Uçağın taktiksel nakliye kapasitesi, hem personel hem de kritik ekipmanların hızlı intikaline imkan verecek.

Yeni eklenen yakıt tankı ile menzili genişletilen Avanti EVO, uzun süreli devriye ve gözetim görevleri için kullanılabilecek. Bu özellik, özellikle Akdeniz'deki yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda kuruma stratejik avantaj sağlayacak.

Genişletilmiş kapı tasarımı, tıbbi tahliye görevlerinde sedye ve sağlık ekipmanlarının kolayca taşınmasına imkan tanıyor. Böylece Guardia di Finanza, yalnızca mali ve güvenlik operasyonlarında değil, acil durum ve insani görevlerde de kapasitesini artıracak.

Sessizliği ve çevre dostu motor teknolojisiyle öne çıkan Avanti EVO, özellikle şehir merkezlerine yakın bölgelerde görev yapmaya uygun bulunuyor. Bu alım, Guardia di Finanza'nın filosunu yalnızca sayısal olarak değil, teknolojik ve çevresel standartlar bakımından da güçlendirecek.

Anlaşma, Piaggio Aerospace'in yakın zamanda Baykar tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşti. Bu gelişme, hem Piaggio'nun yeniden canlanmasına hem de Baykar'ın Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak.