Savunma
AA 04.09.2025 13:36

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığının çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldıklarını ifade etti.

Rutte'nin bir kez daha Türk savunma sanayisinden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk savunma sanayisi, uluslararası işbirliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edecektir. Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız."

Görgün, Türk savunma sanayiinin gelişimini ve giderek güçlenen yapısını her fırsatta dile getirmesinden ve NATO’nun ortak caydırıcılığına olan katkısını vurgulamasından dolayı Rutte'ye teşekkürlerini iletti.

Savunma Sanayii Haluk Görgün NATO Mark Rutte
