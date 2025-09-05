Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 05.09.2025 11:00

Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması

Tüm dünyada giderek daha çok talep görmeye başlayan Türk savunma sanayii ürünleri bu kez Afrika’nın en önemli savunma sanayii fuarında boy gösterecek. Kasım ayında Mali’de düzenlenecek BAMEX 2025, Türkiye’nin Afrika’daki savunma sanayii etkisini daha farklı bir seviyeye taşıyacak.

Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması

Savunma sanayiinde küresel anlamda en çok talep gören ülkeler arasına yükselen Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanında adından söz ettirmeye devam edecek…

Ankara’nın Afrika’ya yönelik uzun süredir devam eden hamlelerinin en önemli ayaklarından biri de yerli ve milli savunma sanayii ürünleri. Kara Kıta’nın farklı ülkelerinde halihazırda Türk savunma sanayii ürünleri yoğun şekilde kullanılıyor.

Birlikte çalıştığı Afrika ülkeleri tarafından ‘stratejik ortak’ olarak kabul edilen Türkiye, Mali’nin ev sahipliğinde 11-14 Kasım’da düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX) fuarıyla yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Türk savunma sanayii ürünleri Afrika kıtasının genelinde oldukça popüler.[Türk savunma sanayii ürünleri Afrika kıtasının genelinde oldukça popüler.]

Türk savunma sanayii firmaları Mali yolcusu

Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenecek organizasyonun bu yıl 4 gün sürmesi bekleniyor. İlk iki gün fuar, son iki gün ise ‘Demo Day’ olarak planlanıyor.

Demo Day kapsamında katılımcı firmalar ürünlerini askeri bir bölgede ve ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edebiliyor. Böylece heyetler, sergilenen ürünlerin test sahasındaki performanslarını da doğrudan görebiliyor.

MKE, ASELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR başta olmak üzere Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarının katılacağı fuar çok farklı başlıklarda önemli gelişmeleri de beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Bu kapsamda heyetlerin yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim başlıkları gibi stratejik meselelerde de önemli görüşmelere imza atacağı beklentisi hakim.

Organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden katılım bekleniyor.

Türk SİHA'lar başrolde: Afrika'da 'devlet' olmak
Türk SİHA'lar başrolde: Afrika'da 'devlet' olmak

ETİKETLER
ASELSAN Baykar MKE ROKETSAN Savunma Sanayii Türkiye- Afrika İlişkileri TUSAŞ Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
"Yenidoğan çetesi" davası devam ediyor
12:14
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
12:06
Türkiye un ihracatındaki liderliğini sürdürecek
12:05
ABD, Çin ile işbirliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi
12:05
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
12:15
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı?
Bitlis 15 ülkeden satranç tutkununu ağırlıyor
Bitlis 15 ülkeden satranç tutkununu ağırlıyor
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ