Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması

Savunma sanayiinde küresel anlamda en çok talep gören ülkeler arasına yükselen Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanında adından söz ettirmeye devam edecek…

Ankara’nın Afrika’ya yönelik uzun süredir devam eden hamlelerinin en önemli ayaklarından biri de yerli ve milli savunma sanayii ürünleri. Kara Kıta’nın farklı ülkelerinde halihazırda Türk savunma sanayii ürünleri yoğun şekilde kullanılıyor.

Birlikte çalıştığı Afrika ülkeleri tarafından ‘stratejik ortak’ olarak kabul edilen Türkiye, Mali’nin ev sahipliğinde 11-14 Kasım’da düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX) fuarıyla yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

[Türk savunma sanayii ürünleri Afrika kıtasının genelinde oldukça popüler.]

Türk savunma sanayii firmaları Mali yolcusu

Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenecek organizasyonun bu yıl 4 gün sürmesi bekleniyor. İlk iki gün fuar, son iki gün ise ‘Demo Day’ olarak planlanıyor.

Demo Day kapsamında katılımcı firmalar ürünlerini askeri bir bölgede ve ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edebiliyor. Böylece heyetler, sergilenen ürünlerin test sahasındaki performanslarını da doğrudan görebiliyor.



MKE, ASELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR başta olmak üzere Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarının katılacağı fuar çok farklı başlıklarda önemli gelişmeleri de beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Bu kapsamda heyetlerin yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim başlıkları gibi stratejik meselelerde de önemli görüşmelere imza atacağı beklentisi hakim.

Organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden katılım bekleniyor.