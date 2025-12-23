13 yıldır kayıp olan Boeing uçağı park alanında bulundu

VT-EHH tescilli Boeing 737-200 tipi kargo uçağı, 2012 yılında hizmet dışı bırakıldığında Kolkata Havalimanı'na park edilmiş ancak daha sonra havayolunun kayıtlarından silinmişti.

Aradan geçen yıllar boyunca havalimanı yetkilileri uçak için park ücreti tahakkuk ettirmeye ve Air India'ya fatura göndermeye devam etti.

Havayolu şirketi, kayıtlarında böyle bir uçağın orada park edildiğine dair bilgi bulunmadığı gerekçesiyle bu faturalara uzun süre itiraz etti. Durum, Kolkata Havalimanı'nın uçağın kaldırılması için Air India'ya resmi talepte bulunmasıyla değişti.

Havayolu yönetimi ihmali kabul etti

Air India Üst Yöneticisi Campbell Wilson, personele gönderdiği ve basına yansıyan iç mesajda bu ihmali kabul etti. Wilson, "Eski bir uçağın elden çıkarılması olağan dışı bir durum değil ancak bu olay farklı; çünkü yakın zamana kadar sahibi olduğumuzu dahi bilmediğimiz bir uçaktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zamanla uçağın unutulduğunu belirten Wilson, Kolkata Havalimanı yetkililerinin uçağın uzak bir park alanında bulunduğunu bildirmesi ve kaldırılmasını istemesiyle konunun gün yüzüne çıktığını kaydetti. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın gerçekten şirkete ait olduğu teyit edildi.

Yapılandırma süreçlerinde kayıtlardan düştü

Air India, uçağın birbirini izleyen yapılandırma süreçlerinde kayıtlardan düştüğünü açıkladı. İlk olarak Indian Airlines bünyesinde hizmete giren uçak, 2007 yılındaki birleşmenin ardından Air India filosuna dahil edilmişti. Daha sonra kargo kullanımına uygun hale getirilen jet, India Post'a kiralanmış ve ardından hizmetten çekilmişti.

Uçağın, havayolunun 2022 yılındaki özelleştirme süreci de dahil olmak üzere iç kayıtlara defalarca dahil edilmediği ve bu nedenle ana devir belgelerinde hiçbir zaman yer almadığı bildirildi. Havacılık uzmanları, uçuşu durdurulan uçakların değer yerine maliyet oluşturması nedeniyle havayollarının bu tür durumlardan kaçınmak için normal şartlarda çok titiz davrandığını belirtiyor.

Havalimanı biriken park ücretlerini tahsil etti

Kolkata Havalimanı, uçağın 13 yıllık park süreci için yaklaşık 10 milyon rupi (yaklaşık 120 bin dolar) tutarındaki ücreti tahsil etti. Air India, borcunu ödemeyi kabul ettiğini doğruladı.

Uçak 14 Kasım'da bulunduğu yerden kaldırılarak karayoluyla Bengaluru'ya nakledildi. Emektar uçağın burada yer tabanlı mühendislik eğitimlerinde kullanılacağı öğrenildi. Uçağın boşalttığı alanın ise havalimanında planlanan iki yeni hangardan biri için kullanılacağı açıklandı.

Havalimanı yetkilileri, VT-EHH'nin son beş yılda Kolkata Havalimanı'ndan temizlenen 14'üncü atıl uçak olduğunu belirterek, terk edilmiş uçaklar konusundaki denetim boşluklarına dikkat çekti.