Amazon Kuzey Koreli olduğundan şüphelenilen bin 800 iş başvurusunu engelledi

Amazon Güvenlik Müdürü Stephen Schmidt, yaptığı açıklamada, Kuzey Korelilerin çalıntı veya sahte kimlikler kullanarak uzaktan çalışma imkanı sunan bilişim teknolojileri (BT) işlerine başvurmaya çalıştıklarını belirtti.

Schmidt, bu kişilerin temel amacının işe alınarak elde ettikleri maaşları Kuzey Kore rejiminin silah programlarını finanse etmek için ülkelerine aktarmak olduğunu ifade etti. Bu eğilimin başta ABD olmak üzere sektör genelinde geniş ölçekte yaşandığına dikkat çekildi.

ABD ve Güney Kore makamları, Pyongyang yönetimine bağlı görevlilerin çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.

Başvurularda yüzde 30'luk artış yaşandı

Schmidt, Amazon'un geçen yıl Kuzey Korelilerden gelen iş başvurularında yaklaşık üçte bir oranında artış gözlemlediğini bildirdi. Görevlilerin genellikle ABD merkezli bilgisayarların ülke dışından uzaktan yönetildiği "dizüstü bilgisayar çiftlikleri" kuran kişilerle birlikte çalıştığı kaydedildi.

Şirketin iş başvurularını incelemek için yapay zeka araçları ve personel doğrulaması yöntemlerini bir arada kullandığı belirtildi. Schmidt, dolandırıcıların stratejilerinin giderek daha karmaşık hale geldiği uyarısında bulundu.

Kimlik hırsızlığı ve sahte hesaplara dikkat çekildi

Kötü niyetli kişilerin, doğrulanmış hesap görünümü kazanmak için sızdırılmış bilgilerle pasif durumdaki sosyal ağ hesaplarını ele geçirdiği aktarıldı. Güvenilir görünmek için gerçek yazılım mühendislerinin hedef alındığı ifade edilirken, şirketlere şüpheli başvuruları yetkililere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

İşverenlerin yanlış biçimlendirilmiş telefon numaraları ve tutarsız eğitim geçmişleri gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Haziran ayında ABD hükümeti, ülke genelinde Kuzey Koreli BT çalışanları tarafından yasa dışı olarak işletilen 29 dizüstü bilgisayar çiftliğinin ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, bu kişilerin Kuzey Kore vatandaşlarının ABD'de iş bulmalarına yardımcı olmak için Amerikalıların çalıntı veya sahte kimliklerini kullandığını açıklamıştı.

Temmuz ayında ise Arizona eyaletinde bir kadın, Kuzey Koreli çalışanların 300'den fazla ABD şirketinde iş bulmasına aracılık eden bir bilgisayar çiftliğini yönettiği gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu faaliyetlerin yaklaşık 17 milyon dolarlık yasa dışı gelir sağladığı tespit edilmişti.