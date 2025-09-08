SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
13.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Savunma
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
08.09.2025 23:46
, 08.09.2025 23:52
SON GÜNCELLEME
08.09.2025 23:52
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı: Görüntüler Next Sosyal'de paylaşıldı
KIZILELMA, agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı. Yeni görüntüler Next Sosyal'de paylaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Savunma Sanayii
KIZILELMA
Sıradaki Haber
Güvenlik güçlerine hizmet verecek "milli göz" envantere girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
00:25
Hamas: İsrail, 785 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı
23:38
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma
23:20
AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak, Oxford'un reklam yüzü oldu
23:27
Trump'ın tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödemesine dair karar onaylandı
22:56
ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı: Görüntüler Next Sosyal'de paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı: Görüntüler Next Sosyal'de paylaşıldı
Güvenlik güçlerine hizmet verecek "milli göz" envantere girdi
Milli gemilerin 'kalbi' üç kıtada atıyor
Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması