Savunma
TRT Haber 10.09.2025 12:36

HÜRJET tasarım ve üretim organizasyon onayı aldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. DOA ve POA belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir" dedi.

HÜRJET tasarım ve üretim organizasyon onayı aldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in yeni bir sertifika aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NSosyal uygulamasından detayları paylaşan Görgün, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır.

Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

