Savunma
AA 12.09.2025 11:56

Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi

Türkiye'nin savunmadaki kara unsurlarının keşif yeteneği, "mekanize piyadenin ufku gören gözleri" olarak nitelendirilen 6x6 ve 8x8 PARS İZCİ Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile üst seviyeye çıkarılıyor.

Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracının envantere alındığı bildirildi. Böylece 6x6 ve 8x8 araçların ilk kez Kara Kuvvetleri envanterine girdiği de açıklanmış oldu.

Envantere giren araçlar arasında 6x6 ve 8x8 PARS İZCİ Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar yer alıyor.

Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi

Bugüne kadar 5 farklı varyant geliştirildi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında araçlara Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda seçilen görev yükünü/donanımlarını ekleyerek nihai konfigürasyonları oluşturdu. Bu doğrultuda bugüne kadar 5 farklı varyant geliştirildi. Bu 5 varyantın 4 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen oluşturulan keşif takımı unsurlarından oluştu.

Önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak araçlar, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde anlık yapılmasını sağlayacak.

Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi

Keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlandı

PARS araç ailesinin yeni ürünü PARS İZCİ 6x6 ve 8x8 araçlar, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlandı. Yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına taktik avantajlar sunan araçlar, her türlü arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. Araçlar, üstün balistik ve mayın koruma kabiliyetiyle görev yapıyor.

PARS İZCİ koruma seviyesi ile hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine ulaşıyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurabiliyor.

Araçların gövdesi, modüler tasarıma sahip zırh sistemleri sayesinde kullanıcı tarafından istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor.

Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan araçlar, yüksek yerlilik oranıyla sağlanan benzersiz özellikleri ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor, en gelişmiş teknolojileri barındırıyor.

