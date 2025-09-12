Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor

Mali hükümeti, Baykar, ASELSAN, MKE dahil sadece Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılacağı ve 11-14 Kasım'da ilk kez düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX) 2025’i resmen duyurdu.

Başkent Bamako’daki Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni ve BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru’nun yanı sıra hükümetten çok sayıda isim katıldı.

“BAMEX hem Türkiye hem Mali adına çok değerli”

Hükümet adına konuşan Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Fuarı’nın her açıdan benzersiz bir organizasyon olduğunu söyledi.

“BAMEX, Türk ortaklarımızın güvenlik ve savunma alanındaki stratejik katkılarını, uluslararası bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerini öne çıkarma fırsatı sunacaktır.” diyen Bakan, Mali’nin Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusundaki rolüne dikkat çekti.

BAMEX 25’in yalnızca askeri teknolojilerin sergilendiği bir fuar olmadığının altını çizen Bakan Mohammedine, “Bu etkinlik aynı zamanda Türkiye-Afrika iş birliğinin somut bir tezahürü. Afrika ülkelerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri keşfetme, operasyonel kapasitelerini güçlendirme ve kalıcı, stratejik ortaklıklar kurma fırsatı sunuyor. Bu ortaklıklar, uluslarımızın güvenliği ve istikrarını pekiştirecek.”

“Afrika kendi kaderini tayin edeceği döneme girdi”

BAMEX Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni ise Afrika’nın bu organizasyonla kendi kaderini tayin etme ve güvenlik direncini inşa etme yolunda yeni bir döneme girmeyi hedeflediğinden bahsetti.

Yaklaşık 30 Türk savunma sanayi firması fuarda yer alacağını hatırlatan Degueni, “Türk katılımcılar, yenilikçi çözümlerini ve birikimlerini resmi heyetlere, savunma sektörü profesyonellerine ve geniş bir ziyaretçi kitlesine sunacak.” dedi.

Türk savunma sanayii ürünleri Mali’de vitrine çıkıyor

BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru da BAMEX’in Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti.(The Peak Defense) tarafından düzenleneceğini belirtti.

Türkiye’nin artık yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, özellikle savunma sanayinde de güvenilir ve tercih edilebilir bir ortak olarak öne çıktığının altını çizen Doğru, Türk savunma sanayisinin geniş ürün yelpazesinin BAMEX’te sergileyeceğini söyledi.