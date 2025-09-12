Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 12.09.2025 23:48

Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor

Mali’nin başkenti Bamako’da 11-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek BAMEX Fuarı resmi olarak duyuruldu. Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı, Türkiye’nin sadece savunma sanayiinde değil diğer alanlardaki desteğinin hem kendi ülkeleri hem Afrika adına çok değerli olduğunu söyledi.

Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor

Mali hükümeti, Baykar, ASELSAN, MKE dahil sadece Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılacağı ve 11-14 Kasım'da ilk kez düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX) 2025’i resmen duyurdu.

Başkent Bamako’daki Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni ve BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru’nun yanı sıra hükümetten çok sayıda isim katıldı.

Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor

“BAMEX hem Türkiye hem Mali adına çok değerli”

Hükümet adına konuşan Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, BAMEX Fuarı’nın her açıdan benzersiz bir organizasyon olduğunu söyledi.

“BAMEX, Türk ortaklarımızın güvenlik ve savunma alanındaki stratejik katkılarını, uluslararası bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerini öne çıkarma fırsatı sunacaktır.” diyen Bakan, Mali’nin Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusundaki rolüne dikkat çekti.

BAMEX 25’in yalnızca askeri teknolojilerin sergilendiği bir fuar olmadığının altını çizen Bakan Mohammedine, “Bu etkinlik aynı zamanda Türkiye-Afrika iş birliğinin somut bir tezahürü. Afrika ülkelerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri keşfetme, operasyonel kapasitelerini güçlendirme ve kalıcı, stratejik ortaklıklar kurma fırsatı sunuyor. Bu ortaklıklar, uluslarımızın güvenliği ve istikrarını pekiştirecek.”

Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor

“Afrika kendi kaderini tayin edeceği döneme girdi”

BAMEX Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni ise Afrika’nın bu organizasyonla kendi kaderini tayin etme ve güvenlik direncini inşa etme yolunda yeni bir döneme girmeyi hedeflediğinden bahsetti.

Yaklaşık 30 Türk savunma sanayi firması fuarda yer alacağını hatırlatan Degueni, “Türk katılımcılar, yenilikçi çözümlerini ve birikimlerini resmi heyetlere, savunma sektörü profesyonellerine ve geniş bir ziyaretçi kitlesine sunacak.” dedi.

Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması
Türk savunma sanayiinden Afrika çıkarması

Türk savunma sanayii ürünleri Mali’de vitrine çıkıyor

BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru da BAMEX’in Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti.(The Peak Defense) tarafından düzenleneceğini belirtti.

Türkiye’nin artık yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, özellikle savunma sanayinde de güvenilir ve tercih edilebilir bir ortak olarak öne çıktığının altını çizen Doğru, Türk savunma sanayisinin geniş ürün yelpazesinin BAMEX’te sergileyeceğini söyledi.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Afrika Mali
Sıradaki Haber
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
23:23
12 Dev Adam finalde
22:16
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
23:41
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Resul Emrah Şahan tutuklandı
23:28
Bakan Fidan: İsrail’in işlediği suçları ifşa etmek, adil bir dünya için atılacak ilk adımdır
21:52
Katil İsrail, Gazze kentinin batı mahallelerinde binaları hedef alan saldırılarını yoğunlaştırıyor
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ