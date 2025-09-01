Açık 30.5ºC Ankara
Savunma
AA 01.09.2025 17:28

Savunmada küresel lig: 5 Türk şirketi dünyanın en prestijli listesinde

Dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı. Defense News Top 100'de ASELSAN 43, TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve MKE 80. sırada yer ald. ASFAT, listede 16 basamak birden yükseldi.

Savunmada küresel lig: 5 Türk şirketi dünyanın en prestijli listesinde

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu.

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı.

ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD'li

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı.

Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu.

Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı.

Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.

