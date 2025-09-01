Açık 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 01.09.2025 16:18

TCG İçel denize indirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, denize indirme töreni gerçekleştirilen TCG İçel (F-518) fırkateyninin, yüzde 80’e varan yerlilik oranı ile radar, sonar, atış kontrol sistemleri ve gemisavar füzelerine kadar birçok alt sistemde milli çözümler barındırdığını belirtti.

TCG İçel denize indirildi

"Mavi vatan"da Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen 8'inci gemi TCG İçel'in denize indirme töreni Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde yapıldı.

Görgün, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, MİLGEM'in sadece bir gemi projesi olmadığını belirterek, "MİLGEM, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ayakları üzerinde durma iradesinin, yüksek mühendislik kapasitesinin ve yerli milli üretim vizyonunun somut bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

200'den fazla kurum, kuruluş ve şirketin katkısıyla yürütülen projenin, Türkiye için her zaman ilkleri gerçekleştirdiğini aktaran Görgün, Türkiye'nin dünyanın aynı anda en fazla askeri gemi inşası gerçekleştiren ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Görgün, Türkiye'nin küçük botlardan uçak gemisine kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen, aynı zamanda bu platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç eden bir ülke haline geldiğini ifade etti.

TCG İçel denize indirildi

"Türkiye'nin denizlerdeki öz güveninin bir nişanesi"

TCG İçel'in yüzde 80'e varan yerlilik oranı ile radar, sonar, atış kontrol sistemleri ve gemisavar füzelerine kadar birçok alt sistemde milli çözümler barındırdığını belirten Görgün, "Bu başarı, sadece Türk Donanması'nın değil aynı zamanda savunma sanayimizin tüm paydaşlarının ortak vizyonunun bir eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, bugün denize indirilen TCG İçel'in, Türkiye'nin denizlerdeki özgüveninin bir nişanesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlanan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın coşkusunun ardından, İçel fırkateynimizin suya inişi, denizlerimizdeki caydırıcılığımızı ve stratejik kararlılığımızı daha da pekiştirmektedir. 'Mavi vatan'ın engin ufuklarında yükselen her yeni gemimiz, yalnızca güvenliğimizi değil, mühendislik kudretimizi ve bağımsızlık irademizi de tüm dünyaya ilan etmektedir."

TCG İçel denize indirildi

ETİKETLER
Gemi Haluk Görgün Teknofest
Sıradaki Haber
SAT ve SAS komandolarından TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Deprem sonrası yenilenen Hatay Havalimanı’nda ilk sefer gerçekleşti
16:51
12 Dev Adam 4'te 4 yaptı
16:25
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
16:58
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi hakkında kırmızı bülten kararı
15:21
Cevdet Yılmaz: Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması
15:08
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
TCG İçel fırkateyninin denize indirme töreni
TCG İçel fırkateyninin denize indirme töreni
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ