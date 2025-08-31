Açık 28.2ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 31.08.2025 10:19

TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün coşkusu yaşanıyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da dördüncü gün etkinlikleri başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün coşkusu yaşanıyor

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün coşkusu yaşanıyor

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

