NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi

New York Times (NYT) tarafından incelenen uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

ABD, Venezuela gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.