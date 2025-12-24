Tayland ile Kamboçya, bugün yapılacak müzakereler öncesinde çatışmaya devam ediyor

İki ülke arasında 7 Aralık'ta başlayan çatışmalar, tarafların katılımıyla bugün Genel Sınır Komitesi (GBC) düzeyinde yapılması planlanan görüşmeler öncesinde şiddetini koruyor.

Ülkelerin ulusal basınındaki haberlere göre, iki tarafın orduları da sınırda ve ülkelerin iç bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Tayland ordusu dün ülkenin sivil bölgelerine yönelik 10'dan fazla topçu saldırısı düzenledi.

Tayland ordusu bugün sabah saatlerinde sınırın Kamboçya tarafında kalan askeri bölgede sivil halkı ve altyapıyı hedef aldı.

Ardından Tayland, önce F-16'larla Kamboçya'nın iç bölgelerini ve sonrasında da T-50TH tipi savaş uçaklarıyla ülkenin sınır bölgelerini vurdu.

Son saldırılarda Kamboçya tarafından ilave can kaybı veya yaralı sayısı bildirilmedi.

Tayland basınına göre, Kamboçya'nın füze saldırılarına karşılık verildi

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Kamboçya güçlerinin ülkeye yönelik BM-21 roketleriyle düzenlediği saldırılara insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verildi.

Saldırılarda bazı Tayland askerlerinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Tayland ordusunun, sınırda Kamboçya için stratejik öneme sahip bir bölgeyi ele geçirdiği ve burada birçok patlayıcı mühimmat bulduğu ifade edildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda taraflar birbirini sorumlu tutarken, iki ülkeden ölenlerin sayısı 40'ı, yerinden edilenlerin sayısı 900 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.