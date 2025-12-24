Puslu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.12.2025 11:05

Yılbaşında kar var mı?

2026 yılına girmeye hazırlanan Türkiye genelinde yılbaşı gecesi, yurdun doğu kesimlerinde "beyaz örtü" etkisini sürdürürken, batı bölgelerinde ise soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı ihtimali kapıda.

Yılbaşında kar var mı?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen son tahminlere göre, 31 Aralık gecesi Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış koşulları etkisini hissettirecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışının yılbaşı gecesi de aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da "kar" ihtimali arttı

Yeni yıla kar yağışıyla girmek isteyen megakentliler için Meteoroloji verileri umut verici sinyaller veriyor. 28 Aralık itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların sert düşeceği tahmin ediliyor. 31 Aralık gecesi İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülme olasılığının yükseldiği, şehir genelinde ise sıcaklıkların gece saatlerinde 6-8 dereceye kadar gerileyeceği belirtiliyor.

Ankara'da soğuk, İzmir ve Antalya'da yağmur

Başkent Ankara'da yılbaşı gecesi yağış beklenmezken, havanın çok bulutlu ve oldukça soğuk geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kar yağışı öngörülmüyor; İzmir ve Antalya gibi illerde parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

MGM, hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, doğu kesimlerde ise normallerin biraz üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerindeki yoğun sis ve pus hadisesine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

MGM yetkilileri, tahminlerin kısa süreli değişimlere açık olduğunu hatırlatarak, vatandaşların güncel raporları takip etmelerini tavsiye etti.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait ticari geminin vurulduğu" yönündeki görüntüleri yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Kredi derecelendirme kuruluşlarının "Türkiye takvimi" belli oldu
11:26
NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi
12:00
Türkiye'de en çok AR-GE harcaması yapan üniversiteler belli oldu
11:24
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
11:17
e-Nabız'dan organ bağışında bulunan kişi sayısı 45 bine ulaştı
11:14
Regaip Kandili yarın idrak edilecek
Dağcılardan şehitler için eksi 20 derecede anlamlı vefa yürüyüşü
Dağcılardan şehitler için eksi 20 derecede anlamlı vefa yürüyüşü
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ