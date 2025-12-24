Puslu 7.4ºC Ankara
Gündem
AA 24.12.2025 11:04

DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait ticari geminin vurulduğu" yönündeki görüntüleri yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan görüntülerin bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait ticari geminin vurulduğu" yönündeki görüntüleri yalanladı

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Karadeniz Bölgesi
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
