Bilim Teknoloji
TRT Haber 31.08.2025 10:13

ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de

ASELSAN’ın 50’nci yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera tırı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bağımsızlığın sembol şehri Çanakkale’de.

ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera tırı, 30 Ağustos’ta Çanakkale’de çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Zaferler şehri bilimle buluşuyor

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çanakkale’de başlayan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, 07 Eylül’e kadar çocuklara bir teknoloji haftası yaşatacak. Kasım ayına kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera tırı, ASELSAN’ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de

Tarihe yön veren mucitler

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi’nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, “Bir Doğa Yolculuğu” kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Unutulmaz teknoloji yolculuğu

Tekno Macera tırı; Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir ve Erzurum ve Çanakkale’nin ardından, 13–21 Eylül’de Gaziantep’te, 4–12 Ekim’de Malatya’da, 18–26 Ekim’de Mardin’de ve 1–9 Kasım’da Antalya’da çocuklarla buluşacak.

ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN’ın 50’nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50’nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir’de binlerce çocuğu ağırladı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı ASELSAN Çanakkale Kültür Yolu Festivali Yapay Zeka
