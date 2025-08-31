SAT ve SAS komandolarından TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

SAT ve SAS komandolarınca TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen gösteri, 2011'de terör örgütü PKK tarafından rehin alınan deniz otobüsündeki yolcuların kurtarılmasına ilişkin düzenlenen operasyon üzerine kurgulandı.

Senaryoda komandolar, gemiye gizlice sızarak üzerlerinde patlayıcı bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Katılımcılara gerçekçi bir deneyim yaşatan gösteride, deniz savunma sistemleri ve ATAK botları kullanıldı. Operasyonun sonunda komando timi, kurtarılan rehineleri botla tahliye etti ve Türk bayrağı açarak izleyicileri selamladı.

Gösteri, "Emredilen yerde savaşır, savaştığı yerde kazanır. Deniz komandosu, başladığı işi zaferle bitirir. Zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır." anonsuyla tamamlandı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Her yaştan katılımcının ilgiyle izlediği gösteride, vatandaşlar Türk askeri ve savunma unsurlarının başarılarından duyduğu gururu alkış ve tezahüratlarıyla gösterdi.

Özel teçhizatla gizli operasyon kabiliyeti

Gösteride, ayrıca komandoların kullandığı, yüzeye kabarcık çıkarmayan ve gizli operasyonlarda tercih edilen kapalı devre dalış cihazları vatandaşlara tanıtıldı.

Bu özel teçhizat sayesinde taarruz dalgıçlarının, pusula yardımıyla hedef geminin bulunduğu limana fark edilmeden yaklaşabildiği ve operasyon icra edebildiği aktarıldı.

Etkinlik kapsamında kullanılan SAT ve SAS komando botlarının ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de operasyonel kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.