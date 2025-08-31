Mavi vatanın vurucu güçleri TEKNOFEST'te omuz omuza

Modern bir donanmanın omurgasını oluşturan fırkateynler, hem savunma hem de taarruz kabiliyetlerini taşıyan, hava, deniz altı, su üstü ve elektronik harp alanlarında farklı görevlerde kullanılabilen, maliyet-etkin ve stratejik öneme sahip savaş gemileri olarak deniz kuvvetleri için stratejik önem taşıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde farklı alanlarda geliştirilen kabiliyetler kullanılarak Deniz Kuvvetleri'ne hizmet veren fırkateynler son dönemde önemli bir dönüşümden geçiyor.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve milli gemilere geçişte köprü görevi gören Barbaros sınıfı fırkateynlerden TCG Oruçreis, bu süreci özetleyen şekilde TEKNOFEST Mavi Vatan'da bir köprüyle bağlanarak borda bordaya (yan yana) sergilendi.

Alman dizaynı olarak 1997 yılında envantere giren, yerli ve milli sistemlerle kapsamlı bir modernizasyondan geçirilen TCG Oruçreis, Deniz Kuvvetleri'nin en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak "mavi vatanı" koruyor.

"Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda TCG Oruçreis'in atış kontrol radarları, gemi veri dağıtım sistemi, top atış kontrol sistemi gibi öne çıkan sistemler ile geminin adeta "beyni" olarak değerlendirilen savaş yönetim sistemi ve "kalbi" olarak nitelenen gemi veri dağıtım sistemi büyük oranda yerli ve milli sistemlerle yenilendi.

Projenin ana yükleniciliğini ASELSAN ve HAVELSAN yaparken, bu çalışmalarla geminin harekat sahasındaki durumsal farkındalığı artırıldı. Bu sınıf gemiler, diğer gemilerle daha yüksek kapasitede, daha hızlı ve güvenli bir şekilde haberleşme, tehditlere karşı kendini ve içinde bulunduğu görev grubunu daha etkin savunabilme, daha uzun menzillerde daha hassas ve etkili hücum edebilme yetenekleri kazandı.

Milli gemilere geçiş

TCG Oruçreis ve diğer Barbaros sınıfı fırkateynler, Türk Donanması'nın 1990’lardan itibaren NATO standartlarında güçlü bir yüzey filosuna kavuşmasını sağladı. Bu gemiler aynı zamanda Türkiye’nin MİLGEM ve İ sınıfı fırkateyn projelerine giden yolda bir geçiş basamağı oluşturdu.

ADA sınıfı korvetlerle başlayan MİLGEM Projesi, TCG İstanbul ile birlikte korvetten fırkateyne geçiş yaptı. TCG İstanbul, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetini ve yerli üretim oranını çok daha ileri taşıdı.

TCG İstanbul'un öncüsü olduğu milli fırkateynler, kazandırılacak yeni silah sistemi ve yeteneklerle TCG Oruçreis'in "Deniz Kuvvetleri'nin en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru" unvanını yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

STM’nin ana yüklenici olduğu proje kapsamında, 2024 yılında teslimatı yapılan TCG İstanbul, tasarım ve teknolojisiyle, dünyanın en gelişmiş ilk 5 fırkateyni arasına adını yazdırdı.

Yerlilik oranını yüzde 80'e ulaşan, bu haliyle Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip savaş gemisi olarak dikkati çeken TCG İstanbul, yapısı itibarıyla ADA sınıfı korvetlerden farklı bir yere sahip bulunuyor. TCG İstanbul, nokta savunma sisteminin yanı sıra hava savunma maksatlı güdümlü mermi sistemiyle görev yapıyor.

Denizaltı ve su üstü harbi, hava savunma, elektronik harp, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar görevleri için geliştirilen milli fırkateynin boyu 113 metre, genişliği ise 14,4 metreye ulaşıyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG İstanbul; Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, MİDLAS Dikey Atım Lançer Sistemi ile ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, CENK-S AESA Radarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi gibi ileri ve milli çözümlere sahip bulunuyor.

Proje kapsamında, 150’den fazla sistem için 80 civarı alt yüklenici firma ile güç birliği yapılırken toplamda 220 firmanın katkısı bulunuyor.

Milli fırkateynlerin inşasına yönelik alınan kararlarla proje kapsamında inşa edilecek İ Sınıfı Fırkateyn sayısı 8'e çıktı. İ sınıfı fırkateyn projesinde TAIS-STM iş ortaklığında 7 geminin inşası 3 özel tersanede sürdürülüyor.