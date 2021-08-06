Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son 10 gündür vaka sayıları 20 binin üzerinde görünüyor. Vaka sayılarına bağlı olarak yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında da artış izleniyor.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastanelerdeki yoğunluk da artış gösteriyor. Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların artması uzmanların aşıya olan çağrılarını yineletiyor.

Son 24 saatte ise 245 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Bakan Koca da sosyal medya hesabından, 20 milyon fazla kişinin 1. doz aşısını bile olmadığını açıkladı.

Aşının pandemideki en önemli silah olduğunu sürekli hatırlatan Bakan Koca, çift doz aşı yaptıranların sayısının henüz yeterli olmadığına da dikkati çekti.

Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki yoğunluğu ve son rakamları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan TRT Haber'de değerlendirdi.

Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte yoğun bakımlarda yoğunluk da artıyor. Son rakamları ve son durumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/lS4y9V9uvp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımlarda hasta sayısının arttığını belirterek, son haftalardaki artan vaka sayıları hakkında konuştu:

"Artan pozitif vaka sayılarının hasta olarak yansıyacağını bekliyorduk. Özellikle bayram sonrasındaki dönemde, 2-3 hafta içinde vaka sayılarında artma beklentisi vardı. Bu böyle de oldu. Şu anda vaka sayılarında ve hastaneye başvuran hasta sayısında artış var. Çok istemeyeceğimiz bir şeydi ama yoğun bir şekilde hasta talebi var."

"Yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 60-70’i aşısız"

Aşılamanın hastalığı ağır geçirmeyi engelleme konusunda çok önemli bir silah olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Pandeminin başından beri aşılamanın en önemli silah olduğunu söylüyoruz. Şu anda da yoğun bakımda takip ettiğimiz hastaların yüzde 60-70’inden fazlası aşısı yapılmamış kişilerden oluşuyor. İkinci bir grubumuz da 2 doz sinovac aşısı yapılmış ancak hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluşuyor. Bu nedenle aşısız bireylerin hastalığı ağır geçirmesi yoğun bakım ihtiyaçlarını da artırıyor."

"Yoğun bakımlardaki doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı"

Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakım doluluk oranlarının bundan 2 hafta öncesine göre çok değiştiğini söyledi:

"Yüzde 90’lara ulaşan bir doluluk oranı var. Büyük hastanelerde ise yoğun bakım bölümleri oluşturularak, hastaları oraya alıyoruz. Bu nedenle çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bu anlamda da doluluğumuz giderek artmakta."

Aşılanmamış her yaş grubundan hastalarının olduğuna dikkat çeken Turan, "Yaştan bağımsız olarak, birey aşılanmadıysa yoğun bakım talebi olabiliyor. Yoğun bakımda olan hastalar da 'Keşke aşı olsaydık da yoğun bakıma düşmeseydik' diyor. Bu yüzden aşısız grup çok tehlikeli" diye konuştu.

"Toplum bağışıklığı için yüzde 80 aşılanmalı"

Turan, toplumsal bağışıklığın kazanılması için toplumun yüzde 80’inin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Aşılarını tamamlamayanlarda bile hastalığın ağır geçtiğini söyleyen Turan, aşısız olanlardaki durumun daha kötü olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Sema Turan, herkesin aşısını olması gerektiğini ve 3. doz hatırlatma aşısını olmayanların da aşılarını tamamlamaları gerektiğini ifade etti.