Sağlık ekipleri, yangından etkilenen bölgede en ücra noktalara kadar gidiyor.

Afetzedelere, yerinde ve zamanında hizmet veriyor.

Yangından büyük zarar gören Antalya'da yaraların sarılması için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Afetzedelere sağlık taraması

Manavgat ilçesindeki çalışmalara Sağlık Bakanlığı'nın mobil ekipleri de katılıyor.

Ekipler, mahalle mahalle dolaşıyor. Vatandaşlara sağlık taraması yapıyor. Gerekli olan kişiler de hastanelere sevk ediliyor.

Ekipler çalınmadık kapı bırakmıyor

5'er kişiden oluşan 6 sağlık ekibi, afetzedelerle yakından ilgileniyor.

Kırsal mahallelerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, önce muhtarlarla bir araya geliyor. Köy sakinlerinin genel sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra evleri geziyorlar.

Psikologlar da afetzedelerin sorunlarını dinliyor, hepsiyle tek tek ilgileniyor.