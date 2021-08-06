İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlardan gelen tavsiye ve teşekkür mesajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Cumhurbaşkanımız’a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı" diyerek yayımladı.

Gelen mesajlarda birçok vatandaş, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililere teşekkür etti. Gönüllü destek olmak istediklerini, evini yangında zarar görenlerle paylaşabileceklerini söyledi.

Milletimiz yangın söndürme çalışmalarında devletimizin ne denli bir gayretle çalıştığını çok iyi biliyor.



Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı.



En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız. pic.twitter.com/0fCVrjPGe5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2021

Altun da, devletin gösterdiği gayrete yönelik teşekkürlere dikkat çekti. "Milletimiz yangın söndürme çalışmalarında devletimizin ne denli bir gayretle çalıştığını çok iyi biliyor" dedi.

"En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız" mesajını paylaştı.