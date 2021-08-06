Türkiye yangınlarla mücadele ederken bir yandan da sosyal medyada sahte hesapların başlattığı kampanyayla mücadele ediyor.

'HelpTurkey' kampanyası adı altında paylaşım yapan hesapların birçoğu sahte.

Paylaşımların bir çoğu kopyala-yapıştır tekniğiyle aynı anda yapıldı. FETÖ'cülerin başını çektiği çok kullanıcılı hesaplar tarafından yayıldı.

Dünyaca ünlü sosyal ağ analisti Marc Owen Jones'ın araştırmalarında, "HelpTurkey" etiketinin bir manipülasyon ürünü olduğu ortaya çıktı.

Profillerin yüzde 50'si sahte

Jones, hesapların sahte olduğuna dikkati çekti. "Yaklaşık yüzde 50’sinin de Türkiye'de sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu buldular. Bunların tabi büyük bir çoğunluğu pazarlama amacıyla yapılıyor ama siyasi olanları da çok fazla. Bu insanlar hashtagleri ortaya koyduktan sonra kendi hesaplarını siliyorlar" dedi.

Sahte kampanyanın asıl amacının insanları öfke ve endişeye sürüklemek olduğu anlaşıldı.

Dezenformasyonun boyutu büyük

Baza hashtaglerin hükümeti zayıf göstermek için bilinçli olarak kullanıldığını söyleyen Jones, "İyi niyetle başlatılan bir şeye el koup kötü niyetli hale getiren insanlar olduğunu görüyoruz. Bu mesajları ortaya çıkarmak için farklı hesaplar kullanıyorlar" açıklamasını yaptı.

Jones ise çözüm olarak kime ait olduğu bilinmeyen hesaplarla etkileşime geçilmemesini öneriyor.