Orman yangınları sürerken 28 Temmuz’da sosyal medyada bir anda ‘Help Turkey’ paylaşımları yayıldı.

Paylaşımlarla ilgili soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında teknik inceleme ve araştırmalar sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya" çalıştıklarının belirlendiği anlatıldı.

"Kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı"

Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter’ın aktif olarak kullanıldığı #helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımların tespit edildiği anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.https://t.co/67igpU63i9 pic.twitter.com/131l6JixHq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

"Yangınla mücadelede motivasyon düşürüldü"

Paylaşımların içeriklerinin incelenmesinde teknik düzlemde bir manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

"Devletin acziyet içerisinde olduğu iddiası yayıldı"



Bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirildi.



“Türk Ceza Kanununda düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme” gibi suçların işlendiği kanaatiyle resen soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Savcılık ilgili birimlere de sahte hesapların koordinasyonunun sağlayanların kimlik tespiti için talimat verildiğini duyurdu.

Sahte hesaplarla yayıldı, sonra paylaşımlar silindi



Sosyal medya ağ analizleri ile tanınan akademisyen Dr. Marc Owen Jones da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye uluslararası yardım çağrısı yapılan “Help Turkey” etiketiyle başlatılan kampanyanın amacını “dezenformasyon” olarak tanımlamıştı.

Marc Owen Jones, Twitter’da 1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan “Help Turkey” etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizini paylaşmıştı.

Jones'un analizlerine göre önce sahte ve bot hesaplar açıldı, bu etiket ile bir anda paylaşımlar yapılmaya başlandı. O paylaşımlar, FETÖ'cü hesaplar başta olmak üzere çok kullanıcılı hesaplar tarafından yaygınlaştırıldı.



Milyonlarca etkileşim içeren o sözde yardım kampanyasının dünya gündeminin üst sıralarında yer alması sağlandı. En çok paylaşım yapan hesaplar paylaşımlarını kısa süre sonra sildi.

