Orman yangınlarıyla mücadele 9 gündür sürüyor. Hem havadan hem de karadan alevlere müdahale ediliyor. TSK, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve Kızılay gibi çok sayıda kurum ve teşkilat vatandaşlar için seferber olmuş durumda...

Rüzgarın şiddeti orman işçilerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi södürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Muğla'da son durum

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İlçeye bağlı Zeytinalanı Mahallesi'ndeki yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar traktörlerindeki ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışmasına katıldı.

[Harita: Bedra Nur AYGÜN / TRT Haber]

Alevler termik santrale ulaştı

Milas'taki yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Daha önce patlayıcı maddelerin tahliye edildiği santralde personel de MSB'nin desteğiyle denizden tahliye edildi. Yangın sabah saatlerinde söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı.

Muğla Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'nde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durum @trthaber'de.https://t.co/DWXzaMZtf8 pic.twitter.com/vrSQ215KkB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Kavaklıdere'deki yangın Menteşe'ye ulaştı

Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Marmaris Turunç bölgesinde de yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alanda devam ediyor.

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz kaza yaptı. 4 yangın söndürme işçisi yaralandı. 2 işçinin tedavisi ayakta yapılırken, 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da orman yangınlarıyla mücadele

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Alevler, Bereketli Mahallesi'ndeki bazı evlere 500 metre kadar yaklaştı.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği belirtildi.

Dörtyol'daki yangın kontrol altında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin zorlu mücadelesi saatler sonra sonuç verdi. Yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınlara müdahale devam ediliyor. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlükler yaşanıyor. pic.twitter.com/WKkS46xOsP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Antalya'da orman yangınları

Antalya'ya da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kızıldağ Mahallesi, Akseki İlçesi Gülendağı, Alanya İlçesi Susuzköy Mahallesi ve Güzelbağ, Gündoğmuş ilçesi Senir Mahalllesi'nde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiperin 8 gündür mühalesi araklıksız sürüyor. 52 mahallede yangınlar etkili oldu.

Kızıldağ Mahallesi yangından en fazla etkilenen bölgelerden. Çok sayıda vatandaş yangınla mücadeleye destek veriyor.

Isparta'da da yangınlar sürüyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde dün öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın akşam itibarıyla bazı bölgelerde yeniden başlamıştı.



Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Çandır köyündeki ormanlık alanların farklı bölgelerinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Bekirağalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda da akşam saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.



Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman olumsuz etkileniyor.