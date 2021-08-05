Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. 17 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe yükseltilenler

1- Selçuk Bayraktaroğlu

2- Ali Sivri

Korgeneralliğe yükseltilenler

1- Levent Ergün

2- Metin Tokel

Tümgeneralliğe yükseltilenler

1- İlkay Altındağ

2- Sebahattin Kılınç

3- Gültekin Yaralı

4- Rafet Kılıç

5- Fedai Ünsal

6- Tuncay Altuğ

7- Rasim Yaldız

8- Aydın Cihan Uzun

Tuğgeneralliğe yükseltilenler

1- İlker Görgülü

2- Erhan Akgül

3- Ender Güner

4- Erdoğan Koçoğlu

5- Tolga Genç

6- Erman Kiraz

7- Mustafa Köse

8- İlker Ertuğrul

9- Mehmet Kurugül

10- Hasan Ceylan

11- Ahmet Burak Yürüten

12- Ergün Fidan

13- Osman Pektaş

14- Ayhan Kalender

15- Mustafa Özay

16- Sinan Gökoğlan

17- Şükrü Özbakır

18- Soner Oruçoğlu

19- Şahin Yenilmez

20- Mehmet Fatih Ören

21- Erdin Kaya

22- Selçuk Kaya

23- Ercan Eroğlu

24- Eray Üngüder

25- Şenol Çetin

26- Metin Kılıç

27- Ömer Şahin Selvi

28- Mahmut Büyükcingi

29- Yusuf Diker

30- Zeynel Abidin Erginbaş

31- Erdal Sertuğ Telli

32- Birol Arslan

33- Haluk Doğan

34- Numan Yöner

35- Fatih Dağlı

36- Mehmet Ali Durmuş

37- Esat Mahmut Yılmaz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe yükseltilen

1- Kadir Yıldız

Tümamiralliğe yükseltilenler

1- Yalçın Payal

2- Hasan Özyurt

Tuğamiralliğe yüksetilenler

1- Erdinç Altıner

2- Yusuf Akyüz

3- Mevlüt Savaş Bilican

4- Fatih Sezal

5- Aziz Bakıoğlu

6- Neslim Eski

7- Niyazi Uğur

8- İbrahim Özdoğan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneralliğe yükseltilen

1- Rafet Dalkıran

Tümgeneralliğe yükseltilen

1- Orhan Gürdal

Tuğgeneralliğe yükseltilen

1- Cihangir Yay

2- Ertan Uzun

3- Selahattin Akalp

4- Vedat Öncel

5- Önder Şensöz

6- Ömer Nafiz Gülmezoğlu

7- Mehmet Ali Koç

8- Serkan Gökhan Can

9- Mustafa Sadettin Karakan

10- Adem Akyüz

11- Tahir Kahan Büyüksaraç