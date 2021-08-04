Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan gelen helikopterler alevlerle mücadeleye hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı. Helikopterler hava karardığında da görev yapacak.
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.
Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
[Fotoğraf: AA]
Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.
Helikopterler, hava karardığında da görev yapacak.
[Fotoğraf: AA]
Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yangın Orman Yangını Ukrayna
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