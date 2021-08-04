Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

[Fotoğraf: AA]

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Helikopterler, hava karardığında da görev yapacak.

[Fotoğraf: AA]

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

[Fotoğraf: AA]