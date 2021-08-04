Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.

Terfi eden isimlerin arasında Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de yer aldı. Söz konusu isimler önceki yıllarda orgeneral rütbesiyle yerine getirilen görevleri korgeneral olarak yürütüyordu.

Harekat birliklerinde görev yapan komutan korgeneral oldu

Korgeneralliğe terfi eden Tümgeneral Levent Ergün de bu seneki YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpası sonucu önce Balyoz davasında mahkum edilen, daha sonra beraatine hükmedilmesinin ardından 2015'teki YAŞ'ta generalliğe terfi eden Ergün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin kazdığı çukurların ardından başlatılan operasyonlarda görev almış ve büyük başarı sağlamıştı. Genelkurmayda Harekat Başkanlığı da yapan Ergün son olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde görev yapan birlikleri komuta ediyordu.

Tümgeneralliğe birinci sıradan terfi eden Tuğgeneral İlkay Altındağ ise özellikle Libya'daki askeri eğitim ve iş birliği kapsamındaki başarılı görevleriyle dikkati çekiyordu. FETÖ'nün kumpas davalarında hedef olan isimlerin arasında yer alan bordo bereli Altındağ, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatlarda da önemli görevler aldı.

Terörle mücadelede görev alan komutanlar generalliğe terfi etti

TSK'nin yoğun döneminde Genelkurmay Karargahı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Tuğgeneral Fedai Ünsal da bir üst rütbeye terfi eden isimler arasında yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında albay rütbesiyle tugay komutanlığı görevini yerine getiren isimlerin birçoğu generalliğe terfi ederken, söz konusu isimler arasında özellikle terörle mücadele harekatlarında görev alan komando tugaylarının komutanları da yer aldı.

Özbal, en uzun süre görev yapan isimler arasında

YAŞ kararları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi bir sene uzatıldı.

Koramiral rütbesiyle 2017'de 26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Özbal, 2018'de oramiralliğe terfi etmişti. Özbal, görev süresinin uzatılmasıyla en uzun süre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapacak üçüncü isim oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız bir üst rütbeye terfi ederken "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılı görevleri yerine getiren komutanlığın Harekat Başkanı Hasan Özyurt da tümamiralliğe terfi ettirildi. Özyurt'un yanı sıra bu sene tuğamiralliğe yükseltilen Deniz Kurmay Albay Mevlüt Savaş Bilican da FETÖ'nün kumpas davalarının mağdurları arasında yer alıyordu.

Öte yandan, kamuoyuna "sarıklı amiral" olarak yansıyan ve bunun ardından görevden alınan Tuğamiral Mehmet Sarı, YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edildi.

"Yuvaya dönüş"ten generalliğe

Hava Kuvvetleri Komutanlığında bu yılki şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. Astsubay kökenli Gürdal subaylığa geçiş yapmış, başarıları dolayısıyla 2018 yılında tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Gürdal'ın, bu seneki terfisiyle TSK'de tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu ifade edildi.

FETÖ baskıları sonucu TSK'den ayrılan, sonrasında "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimlerden Ertan Uzun, Cihangir Yay, Selahattin Akalp, Vedat Öncel, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu, tuğgeneralliğe terfi eden albaylar olarak dikkati çekti.