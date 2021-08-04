Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma'nın yeni başarısı: Sikorsky helikopter yangın söndürme filosuna dahil oldu
Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikopter, su sepeti (bambi) takılarak Milas’taki yangın söndürme filosuna dahil edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldığını duyurdu.
Helikopterin görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı."
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Süleyman Soylu Yangın
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