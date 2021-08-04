Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik koştu
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın Mehmetçik tarafından helikopter ile kurtarılma görüntülerini paylaştı.
Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir kişinin yardımına Mehmetçik koştu.
O anları Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelerle paylaştı:
“Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.”
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yangın
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