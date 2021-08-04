Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı"

(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde soğutma çalışmaları başladı. Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı, bazılarında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde soğutma çalışmaları başladı. Bazılarında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/jzFJsUHt23 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Uluslararası camiadan destek sürüyor

Uluslararası camiadan destek gelmeye devam ediyor. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi. 4 ülke daha yardım için Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı. Helikopterin kullandığı su tankı (bambi) farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Birçok ülkeden uçak ve ekip desteği geldi

Yarın sabah Azerbaycan'dan 1 uçak ve uçakta 10 personel, 40 itfaiye aracıyla birlikte 150 personel ülkemize gelecek. Ukrayna'dan gelen 4 helikopter çalışmalara katılacak. Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi. Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Helikopterlerin kullandığı su tankı, bambi dediğimiz, farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın sabah can Azerbaycan’dan 1 uçak, 10 personel ve 40 itfaiye aracı, 150 personel ülkemize gelecek.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/wEUd3MAa1T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

KKTC’den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktılar. Mersin’e gelecekler Taşucu’na. Bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC’den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktılar. Mersin’e gelecekler Taşucu’na. Bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/HRnbzyLq9M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Devletimiz tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle mücadele ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermek adına tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyorlar ve yangında hakikaten çok önemli bir mücadele verdiler.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/wpKbwxn1VM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Yaralı 722 kişiden 708'sinin tedavileri tamamlandı

Yangınlar Antalya'da 50 mahalleyi etkiledi. Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavileri tamamlandı. 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yaralı hayvanlarımız için 7/24 veteriner hizmeti veriliyor. 93 aileye sahada konteyner kurduk.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımız var. Bu hayvanlarımıza da 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/QXQikAkFi8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

"Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz"

Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. Elektrik ve içme suyu altyapılarında çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Vatandaşlarımıza nakdi yardımlarını yapmaya başladık. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek.https://t.co/PokL6XiAqN pic.twitter.com/C9cIv2Vzrk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

"Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak"

Konutlarımızı yerinde yapacağız. Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bulunduğu alanlar nerede ise oralarda yapacağız. Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutları hazırlıyoruz. Konutları 3 1, 2 1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Devletimiz dimdik ayaktadır ve çok güçlüdür. Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz.

Ayrıntılar geliyor...