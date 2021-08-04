Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgesilerinde yerlerinden tahliye edilen vatandaşlar için ayrılan kaynağın artırıldığını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon TL'ye ulaştı."