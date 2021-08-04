Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangın bölgelerine aktarılan kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'ya yangından tahliye edilen yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha kaynak aktarıldı, bununla birlikte yangın bölgelerine aktarılan toplam kaynak 39 milyon TL'ye ulaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgesilerinde yerlerinden tahliye edilen vatandaşlar için ayrılan kaynağın artırıldığını duyurdu.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Muğla'da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon TL'ye ulaştı."
Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 4, 2021
Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL’ye ulaştı.#BirlikteAşacağız
Etiketler: Derya Yanık Yangın
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